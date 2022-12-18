اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. بشرى تسرق قلوب الرجالة بالمقسم والمفتوح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة بشرى بمشاركة مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت بشرى خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات الماضية وهي ترتدي فستان طويل المقسم من اللون الأزرق المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير مع نيو لوك جديدبطريقة أثارت إعجاب جمهورها من الناحية الجمالية فقط اعتمدت علي الكثير من المكياج واستخدام احمر الشفاة.

ونالت الفنانة على الكثير من التعليقات مثل انتى ايقونه الجمال والرقة والرشاقة والشياكه والدلع والخفه والادب والذوق الرفيع عسل وسكر وشربات منوره الدنيا كلها يا قمر قشطابه عسلايه منوره الدنيا كلها يا قمر قشطابه عسلايه.