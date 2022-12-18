اتفرج- انت الان تتابع خبر إخلاء سبيل سعد الصغير وطليقته وشقيقتها.. اتحفظوا على سيارة برلنتي والكاميرات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت النيابة العامة في الهرم بالجيزة باستكمال التحقيقات اليوم السبت في الواقعة الخاصة بمشاجرة الفنان سعد الصغير وطليقته الراقصة برلنتي عامر وشقيقتها ندي في البوابة الرابعة بحدائق الأهراء مساء أمس الجمعة، وسريعاً استعجلت النيابة التحريات الخاصة بالأمن حول الواقعة بعد القرار الذي صدر باحتجازهم لمدة يوم كامل إلى أن تأتي التحريات وبعد التحقيقات تقرر إخلاء سبيلهم.

اعترافات سعد الصغير وبرلنتي أمام النيابة

وبدء أطراف الواقعة تبادل الاتهامات أمام النيابة وقال سعد الصغير أنه تفاجئ بطليقته التي تريد أن تعود له مرة أخرى، تشتمته وتسبه هي وطليقتها، وهذا ما جعله يرد عليهم وتطورات المشادة الكلامية التي جعلها تدخل سيارته وتستولى على مبلغ مالي منها وصل لـ 75 ألف جنيه، وجواز سفر ومزقته وهربت من أمامه بسيارتها، ولاحقها بسيارته واصطدم بها من الخلف بدون قصد منه، وذ لك بسبب توقفها المفاجئ أمامه، وكان يريد أن يستوقفها ليستدعي الشرطة وأخذ حقه منها بالقانون.

وأشار الصغير قائلاً “برلنتي وأختها تعديتا علىّ بالضرب، وتسببتا في إصابتي بالأنف ومزقتا ملابسي”، وأيضاً قالت برلنتي أن طليقها هو من بادر بشتمها ببعض الألفاظ الغير أخلاقية ولا حقها بسيارته إلى أن اصطدم بها وعرض حياتها إلى الخطر ونفت أنها مزقت له جواز السفر ولم تستولى على أموال من داخل سيارته وهي من أبرز الأشياء الذي اتهامها بها.