55 مليون دولار إيرادات فيلم Avatar 2 بشباك التذاكر العالمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - واصل فيلم AVATAR: THE WAY OF WATER، حصد إيراداته التي تخطت حاجز 55 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي، بينما وصلت إيرادات الفيلم في الولايات المتحدة إلى 17 مليون دولار.

جاء ذلك بعد يومين من طرح فيلم Avatar ، بعد انتظار أكثر من 14 عامًا من طرح الجزء الأول من العمل.

ومن المتوقع، أن تصل إيرادات فيلم Avatar: The Way of Water إلى 150 مليون دولار خلال نهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أيضًا أن تصل إيرادات العمل إلى مليار دولار.

ويأتي فيلم جميس كاميرون، والذي اشتهر بمشاركته في العديد من الأعمال المميزة بهوليوود، منها فيلم Titanic، والذي صدر عام 1997، وحقق إيرادات مميزة بشباك التذاكر العالمي.

وتدور أحداث فيلم AVATAR: THE WAY OF WATER، حول حول، جيك سولي وعائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وسرعان ما يواجه كوكب باندورا تهديدا جديدا، لذلك يبدأ سولي في تكوين جيش جديد لمواجهة هذا الخطر لحماية شعبه وعائلته.

ويضم فيلم Avatar:The Way of the Water عددًا من النجوم المميزين بهوليوود منهم، زوى سالدانا، سام ورذينجتن، سيجورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، وغيرهم من النجوم المميزين بهوليوود.