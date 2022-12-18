اليوم.. عرض فيلم درب قرمز في مهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - ينافس الفيلم الوثائقي "درب قرمز" والذي أنتجته مبادرة سيرة القاهرة، في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة بنسخته الرابعة.

ويُعرض الفيلم يوم الأحد المقبل 18 ديسمبر الجاري في تمام السادسة مساء بسينما الهناجر.

تفاصيل فيلم درب قرمز

فيلم درب قرمز هو وثائقي مدته 30 دقيقة، يتجوّل "زيزو عبده" فى درب قرمز مُنقبًا عن التفاصيل اللامعة فى واحد من أهم وأعرق دروب القاهرة المُتفرعة من شارع القصبة العظمى "شارع المعز لدين الفاطمى".. يُرافق عبده، الأديب الكبير نجيب محفوظ ابن درب قرمز من خلال كتاباته وذكرياته عن الدرب والمدينة والناس والآثار ويروى ذلك فى جولة عبر الزمان والمكان.

الفيلم ضمن سلسلة من دروبها العامرة "الموسم الثاني"، فكرة وتأليف زيزو عبده، انتاج مبادرة سيرة القاهرة، إخراج جمال زكي و زيزو عبده.