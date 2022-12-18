مارجو روبى تشارك جمهورها فرحة الاعلان الدعائي الأول لفيلمها الجديد”باربي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - النجمة العالمية الأسترالية مارجو روبى تشارك جمهورها فرحة الاعلان الدعائي الأول لفيلمها "باربي" الجديد، وذلك بعد طول انتظار، حيث كشفت شركة "وارنر بروز" عن الإعلان الذي يؤدي دوري البطولة الأساسيين فيه كل من مارجو روبي بشخصية "باربي" وريان جوسلينج بشخصية الشاب الوسيم "كين".

ومن المتوقع عرضه في دور السينما خلال شهر يوليو 2023، ويظهر في بداية الإعلان على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

والذي اقترب من المليون مشاهدة منذ طرحه من ساعات، مجموعة فتيات صغار يجلسن في الصحراء ويلعبن بعرائس صغيرة على شكل طفل رضيع.

وفي الخلفية صوت يقول أنه منذ بداية الزمان هناك دائما دمى على شكل طفلة، لتظهر مارغو روبي بشحصية أول عروسة باربي في التاريخ.

والفيلم من إخراج جريتا جيرويج وتأليفها بالاشتراك مع زوجها نواه بومباخ.