الأعمال الفنية الجديدة تتعرض للاتهام بالسرقة .. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - تعرضت بعض الأعمال الفنية الجديدة، لاتهامات بالسرقة، بل إن بعض هذه الاتهامات وصلت إلى درجة تقديم الشكاوى الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان مسلسل «الغرفة 207»، أخر الأعمال التي تم اتهامها بعد أن تشابه بشكل ملحوظ مع رواية بعنوان «الغرفة 1408» للكاتب الأمريكي ستيفن كينج.

وجاءت الرواية الأجنبية من أصل مجموعة قصصية نشرها الكاتب، في الفترة من 1999 وحتى عام 2002.

وفي عام 2007، ونظرًا لكون الرواية كانت مصدر إلهام للعديد من المنتجين، تم تحويلها إلى فيلم، حمل الاسم نفسه، تدور أحداثه حول القصة نفسها، عن غرفة تحمل رقم 1408 بأحد الفنادق الكبرى بمدينة «نيويورك»، وتقع فيها الكثير من الجرائم والأحداث الغريبة، ويشاع أنها مسكونة بالجن.

ومسلسل «الغرفة 207» بطولة: ريهام عبد الغفور، ومحمد فراج، ويوسف عثمان، وكامل الباشا، ومراد مكرم، وناردين فرج، وسلوى عثمان، ومريم الخشت، وهو إخراج محمد بكير، كما أنها مأخوذة عن الرواية، التي تحمل الاسم نفسه، للراحل أحمد خالد توفيق.

ولم يختلف الحال كثيرًا بالنسبة لمسلسل «النزوة»، إذ إنه جاء مقتبسًا عن المسلسل الأمريكي «The Affair» أو «العلاقة»، الذي ظل يعرض على مدار 5 مواسم، بدءًا من 2014 وحتى 2019، وتدور الأحداث فيه حول جريمة قتل، يتهم فيها أكثر من طرف.

ومسلسل «النزوة» بطولة: خالد النبوي، وعائشة بن أحمد، ومراد مكرم، وسالي شاهين، وعمر الشناوي، وإخراج أمير رمسيس.

في سياق متصل، صناع فيلم «فوي فوي فوي»، بسرقتهم فكرة الفيلم، من أحد مقالاته وتحقيقاته، وتحويلها إلى عمل سينمائي كامل، دون الرجوع إليه، معتبرًا ما تم بمكانة «الفضيحة العلنية».

وأوضح أن أبطال الفيلم، الذي تم الكشف تفاصيله على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية، قدموا فكرته جاهزة، كما هي، مشيرًا إلى أن الأرشيف الصحفي الخاص به موجود، وأن الفيديوهات التي تثبت ملكيته للفكرة، موجودة أيضًا.