نفاذ جميع تذاكر حفل علي الحجار بدار أوبرا الإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 10:34 مساءً - يستعد النجم علي الحجار لإحياء حفلًا غنائيًا وسط جمهوره بمدينة الإسكندرية وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر الجاري، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

ونفذت جميع تذاكر حفل علي الحجار ويرفع الحفل شعار “كامل العدد” حيث طرحت إدارة الأوبرا المصرية التذاكر الخاصة بالحفل للجمهور مقسمة إلى 3 فئات الأولى بمبلغ 210 جنيهات، الثانية بقيمة 310 جنيهات، والثالثة بمبلغ 410 جنيهات.

ومن المقرر أن يقدم النجم علي الحجار خلال الحفل لجمهوره باقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثةالتي شكلت علامات في مشواره الفني الممتد، والتي تنتمي لمؤلفات الإبداع الجاد، منها: متمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، أبو الأحلام، الزين والزينة، الليلة ليكي، العروسة، تيجيش نعيش، ياموجة يا زرقا، إنتي طلعتيلي منين، ريشة، ندهني الحنين، روحي فيكي، في قلب الليل، داري العيون، جزيرة غمام، زي الهوي، عارفة، مسألة مبدأ، الليل وآخره، غوايش، في هويد الليل، متصدقيش، ولما الشتا يدق البيبان"، وغيرها من الأغنيات.

يضع النجم علي الحجار في الوقت الحالي اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد والذي يضم 12 أغنية تعاون فيهم مع عدد كبير من صناع المزيكا الشباب ومن المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.