سهر الصايغ تُرثي والدها بكلمات مؤثرة في ذكرى وفاته

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 08:35 مساءً - شاركت الفنانة سهر الصايغ صورة لوالدها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"؛ بسبب ذكرى وفاته قائلة: "الذكرى الثانوية الثالثة لوالدي.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك الجنة يا غالي.. فضلًا وليس أمرًا أرجو الدعاء.

يذكر أن آخر أعمال سهر الصايغ، أنها قد شاركت في بطولة مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وشهد المسلسل أول تعاون بين النجمين أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية فى عالم المسلسلات بعد 20 عامًا من آخر تعاون لهما فى مسلسل "سوق العصر" الذى تم عرضه عام 2001، والذى حقق وقتها نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

هي ممثلة مصرية ولدت في عام 1990 بمدينة القاهرة والدها هو الصايغ وتوفي في عام 2019 و لديها شقيق أكبر منها ويعمل طبيب اسمه محمد ولديها أيضا أخت، وحصلت الفنانة سهر الصايغ على المرحلة الثانوية من مدرسة عاطف بركات للغات وبعدها التحقت بكلية الأسنان – جامعة القاهرة.

وتخرجت في عام 2013 و كانت تحلم منذ صغرها أن تكون طبيبة أسنان ولكن هواية التمثيل كانت أكبر بالنسبة لها وأنها لم تترك مهنة طبيبة الأسنان و لكنها تعمل الاثنين معا الطب و التمثيل لأنها كشخصية لا تحب الروتين اليومي، في عام 2019 تم اختراق الحساب الرسمي علي موقع الانستجرام للفنانة سهر الصايغ و فوجىء كثير من الجمهور والمتابعين بأن هناك عدد من الصور الغير ملائمة لها و بعدها أعلنت سهر الصايغ أنه تم اختراق موقعها وأنها ليست من قام بنشر هذه الصور كما أعلنت أن هناك حسابات شخصية أخرى باسمها ولكنها مزيفة.

بدأت موهبة التمثيل لدى الفنانة سهر الصايغ منذ طفولتها فكانت أثناء الطفولة تشاهد شرائط الفيديو وتقلد الفنانين وأول من اكتشف موهبة التمثيل لديها كانت والدتها فقامت باصطحابها للتليفزيون لتمثل فيه، كان أول عمل فني ظهرت فيه الفنانة سهر الصايغ هو فوازير عمو فؤاد مع الراحل فؤاد المهندس.

وهي فنانة موهوبة بمعنى الكلمة فمنذ ظهورها على الشاشة وهي طفلة صغيرة استطاعت خطف قلوب المشاهدين بموهبتها الفنية وطبيعة أدائها التمثيلي وتلقائيتها في الأداء، بالإضافة إلى ملامحها المصرية التي تتمتع بها فيشعر كل بيت مصري أنها واحدة منهم ابنته أو أخته أو فرد من أفراد العائلة وهذا جعل لها جمهور كبير ومحبين الذين ينتظرون ويتابعون أعمالها الفنية بشغف و حب.

شاركت الفنانة سهر الصايغ بالبطولة في مسلسل الطاووس، التي جسدت خلاله شخصية فتاة اسمها أمنية و تتعرض هذه الفتاة إلى حادثة اغتصاب من مجموعة من الشباب و تسعى إلى عودة حقها ومعاقبة الشباب الذين قاموا باغتصابها ويكونون من أثرياء المجتمع ويقوم المحامي كمال، وهو الفنان جمال سليمان بالدفاع عنها و مع تطور الأحداث يقع هذا المحامي في حب أمنية وتتوالى الأحداث الشيقة للعمل.