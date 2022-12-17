دينا الشربيني تكتشف أسرار قضية الانتحار في أحدث حلقات ”آخر دور”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 02:34 مساءً - مع تصاعد أحداث مسلسل " اخر دور " للفنانة دينا الشربيني ، كشفت أحدث حلقات عن رفض روان (دينا الشربيني) الاستسلام أو الخضوع لطلابات العصابات التي تسعى وراء حقيبة الممثلة سلمى (ثراء جبيل)، وقررت أن تستمر في البحث عن شخصية فاروق الملقب بفيجو حتى توصلت إلى شخص على معرفة بفيجو، وتلاعبت به لتكتشف من خلاله أن فيجو هو شاب تقرب من سلمى ليستغلها ويأخذ أموالها لكنه اختفى في الوقت الذي بدأت فيه العصابة مطاردة سلمى.

وفي الوقت نفسه تحاول روان مساعدة جارتها إلهام (ميمي جمال) في السفر خارج مصر قبل أن تضعها أبنتها في مصحة نفسية، ولكن تصدم روان بسقوطها من شرفة شقتها وموتها.

وتدور أحداث مسلسل آخر دور حول روان، وهي فتاة مُتهمة بقتل زوجها، ولكنها تحاول إثبات براءتها، ويُشاركها في بطولة المسلسل النجوم أحمد خالد صالح، مريم الخشت، نهى عابدين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.