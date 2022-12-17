ننشر تفاصيل تعرض سمير صفير لحادث في ”الجاكوزي”.. كسر بالجمجمة وقطع في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 02:34 مساءً - كشف الفنان والملحن اللبناني المعروف سمير صفير، تفاصيل تعرضه لحادث خلال وجوده في مصر أدى الى كسور وإصابات خطيرة في رأسه وجسده.

وقال صفير في اتصال مع قناة «الجديد»، إنه يقيم في أحد الفنادق في مصر منذ مدة، وهو يعمد يومياً إلى ممارسة الرياضة وسقط عندما كان في حوض الجاكوزي بالفندق، وتعرض للإغماء واستفاق ليجد نفسه في المستشفى.

وذكر صفير أنه تعرض لإصابة كسر بالجمجمة وأخرى بالصدر، مشيراً إلى أنه أصيب أيضاً بكسر تحت عينه اليمنى، وأضاف: "أذني اليُمنى قُطعت وتعرضت لإصابة بفقرات رقبتي وتمزق رأسي من الجهة اليُسرى".

وأوضح صفير أنه مازال يعاني من تبعات الحادث بشكل مؤلم، كاشفاً، "حاسة السمع لدي تأثرت بعد الضرر الذي أصاب إحدى أذنيي".

وحالياً، فإنّ صفير يخضع للعلاج في مصر التي قصدها بغية إنهاء عملٍ فني، معلناً أنه من المُفترض أن يعود إلى لبنان في السنة الجديدة بعد فترة الأعياد.