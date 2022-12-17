نستعرض تفاصيل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في نسخته الرابعة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 02:34 مساءً - يفتتح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير " CISFF"، اليوم، فعاليات نسخته الرابعة والمقامة فى الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية ، بعرض فيلمين وهما المصري أزرق مش قاتم، والفيلم الفلسطيني حمزة (أطارد شبحًا يطاردني) .

واوضحت ادارة مهرجان القاهرة للفيلم القصير، ان الفيلم المصرى أزرق مش قاتم ، هو للمخرجة مي زيادي وشاركت في تأليفه مع أحمد عتيق، ويشارك في بطولته آية جمال وآدم أيوب وروضة خميس ومحمد حسيب (ضيف شرف) و شارك في مهرجانات دولية منها روتردام للسينما العربية وشنغهاي للأفلام القصيرة.

وتدور احداث الفيلم القصير أزرق مش قاتم، حول فتاة في أوائل الثلاثينيات من عمرها تعاني من الأحلام، من خلال فقدان وعيها الذي يظهر من أحلامها ، ترى علاقاتها مع الأم والأب والحبيب. من خلال الأحلام نرى ما يحمله اللاوعي للفتاة تجاه هؤلاء الأشخاص الذين تسببوا لها بصدمة نفسية. كيف تأثرت الفتاة بعلاقاتها مع هؤلاء الناس.

وعن الفيلم الفلسطينى عن حمزة: أطارد شبحًا يطاردني، فهو من إخراج ورد كيال وهو فيلمه الأول و سيناريو مجد كيال. يشارك في بطولته كامل الباشا ومعتز ملحيس، بمشاركة خلود طنوس، أسامة بواردي، شامخ بدرة، جوهرة سبيتي، سميرة خليلي، فاطمة نعراني.

وتدور احداثه ، عن رجل في منتصف العمر ، يرفض التخلي عن روتين احتفظ به منذ إطلاق سراحه من السجن الإسرائيلي ، ويذهب إلى الغابة كل يوم لمطاردة الأسد الذي لا يعتقد السكان المحليون أنه موجود، على الرغم من توسلات زوجته وازدراء القرويين ، يجلس حمزة في الغابة ، على أمل التغلب على التهديد الغامض. يجد ملاذًا في رحلته بعد كل معركة. في الغابة ، يتمتع حمزة بحرية التصرف وفقًا لمعتقداته ، ويقاتل معركته الخاصة لتضميد جرح مفتوح ومواجهة الذكريات المروعة للتعذيب والذنب.

يذكر ان مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير سوف يكرم في دورته الرابعة المخرج السينمائي الكبير يسري نصرالله والفنانة السورية كندة علوش، والمنتجة المصرية ماريان خوري.

وتقام فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير خلال الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر 2022، في كلا من سينما الهناجر وسينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة .