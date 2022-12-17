مروان خوري يودع العزوبية ويدخل القفص الذهبي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 12:33 مساءً - احتفال الفنان اللبناني مروان خوري، بعقد قرانه على فتاة تدعى ندى رمال في قبرص، وسط سرية تامة وبعيدًا عن الإعلام والسوشيال ميديا.

وحرص الفنان اللبناني مروان خوري وزوجته ندى رمال، على التكتم على تفاصيل عقد القران بعيد عن الإعلام والسوشيال ميديا، إلا أن الأمر أصبح واضحًا حيث كان «خوري» في الكويت، وسافر إلى بيروت ليأخذ خطيبته من هناك، ليتوجه الثنائي بعدها إلى قبرص إلى قبرص لوحدهما حيث تمت مراسم الزواج، دون وجود أحد من الأقارب أو الأصدقاء، وذلك حسب ما أعلنه برنامج «et بالعربي».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمروان وندى من احتفالية أقيمت على شرف خطبتهما، وأشاروا في تعليقاتهم إلى زواج مروان في قبرص، بدون إقامة حفل زفاف يحضره الأقارب والأصدقاء.

كان مروان في لقاء سابق مع ET بالعربي، قال "أكيد فيه حبيبة دايما، بيكون الزواج اتجاه الى الاستقرار والأمان"، وعن الشروط الواجب توافرها فيمن سيرتبط بها، أوضح "لازم تكون بتحب الموسيقى وتتفهم الجو اللي بعيش فيه"، كما وصف نفسه بأنه "شرقي متملك بالعلاقة شوي، لظروف حياتي شخصيتي بعدي بحب المرأة في الاطار اللي بيشبه قبل، لكن لازم يكون عندها شخصيتها وعملها هذا حقها الشرعي ما بتاخده منك، بس في العلاقة انا شرقي ومتملك".

وكتب مروان خوري تغريدة سابقة في يوليو 2021 عبر "تويتر" نافيا شائعة انتشرت بشأن زواجه في ذلك الوقت، وجاء فيها "أودّ ان اوضح للمحبين وللصحافة الكريمة انني لم اتزوج رسمياً بعد، وان سهرة البارحة اقامها لنا اصدقاء قريبين وكانت على شرف خطيبتي وان الزواج سيكون خلال شهر أيلول ان شاء الله ولكم مني كل الحب والشكر".0