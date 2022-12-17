الفنانة نبيلة عبيد تعلن عن تفاصيل برنامجها الإذاعي ”مع نبيلة”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 10:29 صباحاً - كشفت الفنانة نبيلة عبيد تفاصيل برنامجها الإذاعى الذى يحمل اسم "مع نبيلة" والمقرر إذاعته على إحدى الإذاعات الكبرى خلال الفترة المقبلة.

وأكدت نبيلة عبيد انها انتهت من تسجيل معظم حلقات البرنامج الذى يتناول صناعة النجوم والنجمات في السينما المصرية.

وأضافت نبيلة في تصريحات صحفية: «البرنامج يحكي سيرتى ومشوارى الفني وعلاقتى بنجوم السينما، وكواليس أفلامى معهم، ويحمل عددًا من المفاجئات التي أتحدث عنها في تاريخى لأول مرة».

جدير بالذكر، بأن الفنانة نبيلة عبيد شاركت فى مسلسل "سكر زيادة"، والذى تم عرضه فى عام 2020، وشاركت في بطولته مع كل من "سميحة أيوب، ونادية الجندى، وطارق عبدالعزيز، ومى الغيطى، وهالة فاخر"، والمسلسل من تأليف أمين جمال ومن إخراج وائل إحسان.