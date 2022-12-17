”مهرجان دير جيست” يكرم نجوم الفن والأغنية ومشاهير الإعلام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 10:29 صباحاً - شهدت الدورة الـ 19 من مهرجان دير جيست تكريم المميزين من نجوم الفن والأغنية ومشاهير الإعلام في عام 2022 .

بدأ الحفل بتكريم اسم الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم حجازي وتسلمها نجله ماندو.

ومن نجوم الفن تم تكريم أحمد عبد العزيز،الهام شاهين عن "بطلوع الروح"، ايتن عامر ، باسم سمرة ، حمادة هلال عن "المداح" ، خالد سرحان، حنان مطاوع، درة ، روجينا ، محمد دياب ،ريم مصطفى ، شريف منير. ،عبير صبري ، محمد علاء، محمد فراج،عمرو يوسف ومحمود عبد المغني ، هالة صدقي وهنا شيحة ومصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وأحمد حلمي افضل كوميديان ، والذي تسلم ايضا تكريم زوجته الفنانة منى زكي حيث اعتذر بالنيابه عنها لتواجدها بالتصوير لرمضان القادم .

كما تم تكريم نيللي كريم والذي توافق عيد ميلادها مع يوم تكريمها حيث تم اهدائها اغنية "الساحة" لوليد توفيق.

واصل المهرجان التكريمات لـ عمرو سعد افضل ممثل دراما بتصويت الجمهور والمنتج جمال العدل،ومحمود الليثي، أكرم حسني ،ريهام عبد الغفور،سلمى ابو ضيف وعمرو اديب افضل مقدم برامج وصاحبة السعادة إسعاد يونس افضل برنامج اجتماعي.

وفي مجال الأغنية تم تكريم أحمد جمال وعزيز الشافعي وتامر حسين ومحمد أسامة ومحمود الليثي وياسر الحريري افضل منظم حفلات 2022 والذي تسلم ايضا تكريم انسنت ودي ميديا أفضل تنظيم مؤتمرات وإحتفالات وتسلمها محمود طارق ووليد الحريري افضل مصمم اضاءة وتامر فوزي افضل مصمم مسارح.

وتم تكريم النجم ايهاب توفيق عن مشواره الفني وتميزه بعدد من الأغاني التي أطلقها في 2022 وعقب حصوله علي الدرع قدم أغنية "ليكي عندي" التي طرحها مؤخرا بالإضافة إلى أغنية دويتو للمرة الاولي مع الطفل الموهوب محمد اسامة بعنوان "ليه هتعاتب " كلمات عبد الرحمن سردينا، لحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل ومنتج منفذ تامر عبد المنعم pmg .