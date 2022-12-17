سبيلبرج نجم مهرجان ” برلين 73 ” السينمائي الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 10:29 صباحاً - عشاق السينما على موعد جديد من المتعة والإثارة، حيث بدأ العد التنازلي لإنطلاق الدورة 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وذلك في الفترة من 16 إلى 26 فبراير المقبل، والتي تشهد كثير من المفاجآت، أبرزها اختيار النجمة الأمريكية كريستين ستيوارت لتكون رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان.

تعتبر كريستين ستيوارت واحدة من أبرز المواهب الشابة في هوليوود، وفي عام 1999، وهي في التاسعة من عمرها، ظهرت لأول مرة على الشاشة، وذلك من خلال بعض الأدوار الثانوية، وبعد 3 سنوات فقط، لعبت دور البطولة إلى جانب جودي فوستر في “غرفة الذعر” لديفيد فينشر، ولقى العمل نجاح كبير وأشاد بها الجمهور وقتها، وجاءت انطلاقتها الكبيرة مع ملحمة “Twilight” المكونة من 5 أجزاء في الفترة من 2008 وحتى 2012، لكنها في 2010 ظهرت للمرة الأولى في “برلين” من خلال الفيلم المستقل “أهلا بكم في رايليز” إخراج جيك سكوت، وفي نفس العام حصلت على جائزة “Orange Rising Star” لأفضل وجه صاعد في مسابقة “البافتا” البريطانية.

ومن المفاجآت التي أعلن عنها المهرجان أيضا، تكريم المخرج العالمي ستيفن سبيلبرج، حيث سيحصل على جائزة “الدب الذهبي الفخرية”، ويعرض المهرجان أحدث أعماله “The Fabelmans”.. ويعد سبيلبرج واحدا من أشهر صانعي الأفلام في العالم، وقدم خلال مسيرته أكثر من 100 فيلم ومسلسل، ويمتلك تنوع في الموضوعات التي قدمها في أعماله تجعله واحدا من أبرز صناع الأفلام عالميا، وتم ترشيحه لجائزة “الأوسكار” 19مرة ، وحصل على الجائزة 3 مرات خلال مسيرته، كما حصد جوائز “جولدن جلوب” و”إيمي”، بالإضافة لمجموعة من الجوائز التقديرية لإلتزامه بالقضايا الاجتماعية، منها حصوله عام 1998 على “وسام الصليب الكبير” و”نجمة وسام الاستحقاق” من جمهورية ألمانيا الاتحادية، تقديرا لفيلمه “قائمة شندلر”، وفي عام 2001، عينته الملكة إليزابيث الثانية فارسا ومنحته وسام الإمبراطورية البريطانية (KBE)، وفي عام 2015، حصل على وسام الحرية الرئاسي من الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وفي إطار دعم المواهب الصاعدة، يقوم المهرجان من خلال قسم “Perspektive Deutsches Kino”، بدعم المبدعين الصاعدين في ألمانيا، مع تركيز خاص على دعم جميع مهارات الأفلام وإظهارها.

بالإضافة إلى ذلك، يستمر برنامج “زمالة كومبانيون” بدعم مجلس الفيلم الفيدرالي الألماني (FA) لأول مرة، و”مواهب برلينالي”، بتقديم ورش عمل ومنح مالية لمشروعات وأعمال سينمائية لمخرجين من مختلف أنحاء العالم، مع فرص للتدريب بألمانيا لمدة عام كامل.