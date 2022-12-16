انت الان تتابع خبر ابنة رانيا يوسف تثير غضب الجمهور بقميص النوم وطريقة جلوس مثيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل بعد ان نشرت عبر خاصية ستوري في إنستغرام، صورة لابنتها نانسي بوضعيات جريئة لا تليق بعمرها.

وظهرت نانسي، وهي تجلس على مقعد خشبي، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، أشبه بقميص النوم، مفتوح من منطقة الصدر، مستعرضةً مفاتنها بطريقة جريئة، معتمدة تسريحة بسيطة لشعرها.

وعلقت رانيا على صورة ابنتها، معبرة عن فخرها بها، قائلة: "فخورة بك ننوسة"، مضيفة إلى الصورة رابط السيرة الذاتية لابنتها، تتضمن معلوماتها الشخصية، كاسمها وتاريخ ميلادها، وعملها كممثلة من خلال أول تجربة تمثيلية لها وهي مشاركتها في مسلسل "أسرار" عام 2015.

تعرضت رانيا يوسف، لإنتقادات كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل، الذين عبروا عن غضبهم واستيائهم من صورة ابنة رانيا يوسف الجريئة والتي لا تناسب عمرها، وطريقة جلوسها التي تعمدت فيها الإثارة.

وجاءت بعض تعليقات المتابعين: "على ايش فخورة"، وكتب متابع آخر: "وين الرقابة عن هذه الصور الفاضحة"، والكثير من التعليقات الأخرى.

الجدير بالذكر ان رانيا يوسف تتعرض بشكل مستمر للهجوم من قبل المتابعين بسبب اطلالاتها الجريئة وفساتينها المكشوفة، رغم انها تسعى لاستفزاز المنتقدين بوضعيات أكثر جرأة ونشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل.