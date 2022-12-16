انت الان تتابع خبر اتفرج .. سعر فستان مي عمر الأسود الجريء.. تخطي الـ 260 ألف جنيه اعرف كان بالظبط والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة مي عمر بمشاركة جمهورها بصور جديدة لها أثناء تواجدها بالعاصمة الفرنسية باريس، لفتت انظار الجميع بفستانها الأسود الجريء القصير والضيق وكوت أسود مميز، وحصلت على إعجاب الجميع مؤخراً.
سعر فستان مي عمر الأسود الجريء القصيروجاء فستان مي عمر الأسود القصير من توقيع Fendi بسعر وصل لـ 1250 يورور أي 33 ألف جنيه مصري، وأما عن الكوت الأسود من نفس الماركة بسعر يصل لـ 3300 يورو أي ما يصل لـ86 ألف جنيه مصري، وعليها حقيبة صغيرة من ماركة شانيل وسعرها وصل لـ 5800 دولار أي 143 ألف جنيهاً مصرياً، أي أن الإطلالة كاملة وصل سعرها لأكثر من 262 ألف جنيهاً.
آخر أعمال الفنانة مي عمر
ويعرض في الوقت للفنانة مي عمر في الوقت الحالي فيلم “تحت تهديد السلاح” وهو بطولة الفنان حسن الرداد وشيرين رضا وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، هلا السعيد وأحمد بدير وهو تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.