انت الان تتابع خبر اتفرج .. سعر فستان مي عمر الأسود الجريء.. تخطي الـ 260 ألف جنيه اعرف كان بالظبط والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة مي عمر بمشاركة جمهورها بصور جديدة لها أثناء تواجدها بالعاصمة الفرنسية باريس، لفتت انظار الجميع بفستانها الأسود الجريء القصير والضيق وكوت أسود مميز، وحصلت على إعجاب الجميع مؤخراً.

سعر فستان مي عمر الأسود الجريء القصيروجاء فستان مي عمر الأسود القصير من توقيع Fendi بسعر وصل لـ 1250 يورور أي 33 ألف جنيه مصري، وأما عن الكوت الأسود من نفس الماركة بسعر يصل لـ 3300 يورو أي ما يصل لـ86 ألف جنيه مصري، وعليها حقيبة صغيرة من ماركة شانيل وسعرها وصل لـ 5800 دولار أي 143 ألف جنيهاً مصرياً، أي أن الإطلالة كاملة وصل سعرها لأكثر من 262 ألف جنيهاً.