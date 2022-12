انت الان تتابع خبر فنانة معروفة: قبلة مثلية في أحد الأفلام فتحت شهيتي على النساء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صرحت نجمة هوليوود ريبيل ويلسون، خلال حديثها مع مجلة هوليوود ريبورتر، بأن قبلتها مع الفنانة شارلوت غينسبورغ في فيلم "The Almond and the Seahorse" ، أحدثت مشاعر جنسية بداخلها تجاه النساء.

وقالت ويلسون، أنها شعرت بالتوتر قبل تصوير المشهد، وقبلت زميلتها بشغف في الفيلم الأخير الخاص بها، وقالت ان قبلتها خلال التصوير أدت إلى تقبيلها لسيدة في حياتها الحقيقية.

وأشارت نجمة هوليوود، انه لم تكن قد قبلت امرأة من قبل، الا انه كان لديها مواقف مع امرأة من قبل، لكن ليس علاقة جنسية، او تبادل قبلات، ولكن القبلة مع الفنانة شارلوت، كانت صفقة كبيرة لها.

وأردفت ريبيل ويلسون، انها فكرت بعد تقبيلها لإمراة في الفيلم، حول فعل ذلك في حياتها المهنية، وقالت: "يجب أن أفعل ذلك بشكل حقيقي في حياتي الشخصية وأرى كيف ستسير الأمور"، وهذا ما فعلته لاحقا.

يعتبر فيلم "The Almond and the Seahorse"، أول عمل درامي لريبيل ويلسون، وقامت بدور شخصية عالمة آثار تم تركها للتعامل مع إصابة دماغ زوجها، ما دفعها لإقامة علاقة غرامية فاضحة.