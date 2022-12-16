انت الان تتابع خبر بعد منة شلبي .. القبض على فنان عربي لحيازته المخدرات بمنزله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد مرور أقل من شهر على إيقاف الممثلة المصرية منة شلبي في مطار القاهرة لحيازتها المخدرات ، أوقفت السلطات الأمنية التونسية، مغني الرّاب التونسي المعروف بلقب سمارا بعد مداهمة منزله، حيث تم العثور على بقايا مادة القنب الهندي وأقراص مخدرة، بحسب وسائل اعلام محلية.



وبحسب قناة "التاسعة" المحلية التونسي، فإن "النيابة العامة أمرت بتوقيف مغني الراب سمارا، وصديقين له أيضاً، تم اتهامهما بتعاطي المخدرات ومحاولة رشوة أعوان الأمن".