انت الان تتابع خبر الموت يفجع الممثلة الأردنية صفاء سلطان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توفي والد الممثلة الأردنية صفاء سلطان اليوم الخميس وفق ما أعلنت عبر حسابها الخاص بموقع إنستغرام.



ونشرت سلطان صورة تظهر فيها وهي تحتضن والدها، وعلّقت عليها بالقول: ”اللهم اغفر لوالدي، واعف عن سيئاته وارحمه برحمتك، وأكرم مثواه وأحسن نزله، ونقّه من الخطايا والذنوب“.وواصلت الدعاء لوالدها: ”اللهم لقد أصبح أبي في أشد الحاجة لرحمتك، وأنت الغني عن عذابه، فاشمله برحمتك وقهِ عذابك. اللهم إن أبي قد بات في ذمتك، وأصبح الآن في حبل جوارك، فنجّه من فتنة القبر، وقهِ من عذاب جهنم، واجعله من أهل الجنة والرحمة“.



تابعت صفاء معلنة وفاة والدها: ”انتقل والدي وحبيبي وصديقي الوحيد الى رحمة الله تعالى .حسبي الله ونعم الوكيل“.