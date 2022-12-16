انت الان تتابع خبر بعد انفصالها الأخير .. تفاصيل 12 زواج لغادة عبد الرازق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انفصلت الممثلة غادة عبد الرازق عن زوجها مدير التصوير هشام زنيتا في هدوء تام بعد خلافات بينهما رافضة الإفصاح عنها، لتكتب بهذا الانفصال نهاية الزيجة رقم 12 في حياتها الشخصية.



وأنهت غادة عبد الرازق الزيجة الـ 12 بعد فترة زواج عامان ونصف وهي الفترة التي عاشتها غادة مع زوجها هشام زنيتا التي تعرفت عليه في كواليس تصوير مسلسلها الشهير سلطانة المعز، حيث كان يعملها وقتها مدير تصوير وأعجبت به ونشأ بينهما قصة حب انتهت بالزواج وقتها.