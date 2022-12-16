انت الان تتابع خبر غادة عبد الرازق تنفصل عن زوجها الثاني عشر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا دون الإفصاح عن الأسباب.



وقامت غادة عبد الرازق بحذف صورها مع زوجها من حسابها على موقع (انستغرام)، بعدما كانت قد نشرت سابقا أكثر من لقطة رومانسية لهما معا.

ويشار إلى ان هيثم زنيتا هو الرجل رقم 12 الذي تتزوجه غادة عبد الرازق خلال حياتها.



وكشفت غادة عبدالرازق أنها خجولة جدا، ولا تجيد الوقوف أمام الكاميرا إلا أثناء التمثيل فقط؛ لذا لا تحب الظهور كثيرا.



وقالت غادة عبدالرازق، خلال لقاء مع مجلة What Women Want: “أنا خجولة جدا ومبحبش أظهر كتير والناس بتفتكر إني مش كده لكن الحقيقة إني خجولة جدًا”.



وأضافت “لما بكون ضيفة في برنامج ساعات بكون حادة في الكلام، وده مش بيعجبني، عشان كده بفضل لما أقف قدام الكاميرا أكون في شغلي وبمثل بس مش أي حاجة تانية”.