انت الان تتابع خبر كلمات اغنيه ويجز كاس العالم 2022.. أسمع الآن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زاد البحث عن كلمات اغنيه ويجز كاس العالم 2022، تزامنا مع طرح الفيفا تلك الأغنية التي جاءت بعنوان عز العرب.

حيث إن تلك الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع ويجز، وتكون بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر حاليا، وقد تم الأغنية طريقة الفيديو كليب من إخراج المخرج المصري على العربي.

كما تضمن كلمات اغنيه ويجز، أنا عدرا مين أنا يا حبيبي ومن السعي مين يغير مصيري رميت والبحر يشهد بتعوزني تلاقيني بطل وقت مواجهة وشعبي مستنيني

زي ميكون بحلم تعال شوف الشغل في السما بلمع ومش مستني الشكر بالظبط دي كورة عشان كدا بغني بقول ومن قلبي كورة تسمعني

حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله، حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله

كلمات اغنيه ويجز كاس العالم

عز العرب تعال شوف الكرم عندي كورة وهدف عندي كورة وطرب العرب جرعة فيها فرحة سدد وانا أشوف أقول ما شاء الله من قطر لكل عباد الله ميجبهاش غير أبطالها كل البشر هتشرفنا كل العالم هتعرفنا

لا سئلت شكلك ولا عنوانك مرحب بيك ناسك ومكان الكورة لغة كل العالم ورينا كل اللي في إمكانك كلام كتير معمليش سقف بعد غيمة ضحكتلي الشمس ورفرف يا علمي أعلى وجدد أملي أنا طموح وسريع وعنيد كأس العالم عندي والرب واحد والحب واحد طالما انت انسان بنسى وبسامح قالوا اختلفنا أنا قولت جايز بس فيكوا منا ولسة حباي