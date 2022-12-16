انت الان تتابع خبر اتفرج .. غادة عبد الرازق تغيظ جوزها بعد الطلاق بأقصر مني جيب في الدولاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، مجموعة من الصور الجديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انتسجرام، والتي جعلتها تتصدر صفحات السوشيال ميديا وحركات البحث خلال الساعات الماضية.وظهرت غادة عبد الرازق خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس مرتدية بدلة من اللون الأسود القصير فوق الركبة بكثير والمفتوحة بشكل كبير من منطقة الصدر ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات، مما أثار إعجاب الجَمهور.

يذكر أن الفنانة المصرية أعلن أنفصالها عن زوجها هيثم زانيتا خلال الساعات القليلة الماضية.