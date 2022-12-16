انت الان تتابع خبر سبب مشاركة شيرين في مسلسل سوق الكانتو.. كشفته لأول مرة وفاجأت محبيها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة شيرين عن سبب مشاركتها في مسلسل سوق الكانتو وهو من المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقابل، وينتظر متابعته ومشاهدتها عدد كبير من الأشخاص مشاهدتها في هذا الوقت.

سبب مشاركة شيرين في مسلسل سوق الكانتووقالت الفنانة شيرين أثناء لقاء لها في برنامج مساء دي إم سي الذي يقدم على قناة دي إن سي “عجبني لي المشاركة مع مي عز الدين، والفنان أمير كرارة في مسلسل سوق الكانتو، عجبني في الشخصية أنها ست مش مصرية، وأنه في عام 1929 لأني كنت أتمنى أني أعيش في هذا التوقيت”، شاهدوا الفيديو من هنا

مسلسلات شاركت فيها الفنانة شيرين

ودار حوار إعلامي بين رامي رضوان والفنانة شرين مع الفنانة شيرين على قناة دي إم سي الفضائية، وأكدت أنها شاركت في أكثر من 700 مسلسل أثناء مسيرتها الفنية وهذا بجانب الأفلام والمسرحيات التي لم تسجلها، وقالت “امتحن نفسى على المسرح وحريصة على أن تكون هناك كل فترة عمل مسرحي عشان أحس الناس بتحبنى ولا لا، بدأت أعمل مسرح وأنا عمرى 10 سنوات، وهو اللي بيحسسنى إني عايشة”.