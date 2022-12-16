انت الان تتابع خبر اتفرج .. بابا نويل اللبناني لاميتا فرنجية تثير جنون الشباب بالقصير أبو شراشيب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات القليلة الماضية تجهيزا لاحتفالات الكريسماس وأعياد رأس السنة الجديدة، مرتدية فستان قصير من منطقة الأفخاذ من اللون الكحلي بشراشيب، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.

وعلقت على هذه الصور قائلة مرحبًا يا حبيبي ، أحاول دائمًا أن أعرض لك أفضل الفساتين لجميع المناسبات ، إنها حفلات الأعياد ، احصل على ثوبيmewmewsofficial استخدم الرمز الترويجي الخاص بي (LAMITTA20) أعياد سعيدة!