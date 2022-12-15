انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تفاجئ الحضور وترفع فستانها وتكشف عن البطانة بالكامل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر خاصة الإستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال مشاركتها في حفل ما وعلى السجادة الحمراء مرتدية فستان من اللون الأف وايت المطرز ومكشوف الصدر بشكل كبير وهي تقوم بالرقص واللهو من الحضور مع رفع الفستان وظهور البطاقة وهي قرب بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها.

وكنت الراقصة الاستعراضية قد أعلنت عن تعرضها للإصابة في منطقة الساق، مما أدي إلي عدم ظهورها على الساحة الفترة الماضية.