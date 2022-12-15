اتفرح .. دنيا بطمة تهزم الصاروخ رانيا يوسف بالأسود الملزق

انت الان تتابع خبر اتفرج .. دنيا بطمة تهزم الصاروخ رانيا يوسف بالأسود الملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت دنيا بطمة جمهورها مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت دينا بطمة في ظهور جرئ ومثير كما هو معروف عنها ، مرتدية ملابس من اللون الأسود الضيقة للغاية والتي كشفت عن مفاتنها بالكامل، أما من الناحية الجمالية فقط استخدمت الكثير من أحمر الشفاه والمكياج، مع ترك شعرها وراء ظهرها، بطريقة أثارت إعجاب جمهورها في كل مكان.

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصور مثل الكوبرا وتشششي ريييححي اش هذ اللبس لا علاقة.