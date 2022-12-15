محمد الغيطي ينتقد مهاجمين مسلسل ”الضاحك الباكي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - هاجم السيناريست محمد الغيطي، منتقدي مسلسله "الضاحك الباكي"، الذي عًرض مؤخرًا بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، بشأن تناول حياة والدة الراقصة بديعة مصابني، مؤكدًا أنه لم يذكر اسم والدة الفنانة بديعة مصابني خلال أحداث العمل وأن السوشيال ميديا جزء كبير منهم مُدعين.

وقال محمد الغيطي، خلال لقائه ببرنامج The Insider بالعربي، إنه لم يخطئ في ذكر اسم الفنانة بديعة مصابني خلال أحداث العمل كما زعم البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أوضح: السوشيال ميديا جزء كبير منهم مُدعين.

واستكمل محمد الغيطي: قبل ما تنتقد عمل وده مش نقد طبعًا ده انطباعات المفروض تكون عارف إن الكلمة اللي تطلع منك أنت مسئول عنها، خصوصًا أنك بتقولها وأنت مستخبي وراء السوشيال ميديا إنما النقاد إلا كتبوا أنا بشكرهم على رأيهم.

وتدور أحداث مسلسل الضاحك الباكي، حول قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحاني منذ الطفولة، ويبرز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياته، والحياة السياسية التي عاشها، خاصة ثورة 1919، والحربين العالميتين الأولى والثانية، ودستور 1923، والاحتلال الإنجليزي لمصر.

وضم العمل نخبة مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، محمد مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.