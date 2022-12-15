متحف الغموض بدبي يكشف عن مفاجأة للزائرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - أعلن “متحف الغموض” في دبي إطلاق 4 تجارب غموض جديدة وفريدة من نوعها حيث يشكل المتحف وجهة مثالية للعائلات لالتقاط أجمل الصور.

وتشمل الأقسام الجديدة للمتحف أربعة معارض بما في ذلك غرفة التناظر والبئر اللامتناهي والحلقات الخادعة والعيون المتتبعة، وتم إضافة الأقسام الأربعة الجديدة كجزء من عملية تحديث المتحف الذي استقبل خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 30 ألف زائر.

ويضم “متحف الغموض” مجموعة من العروض والألعاب والتجارب الغريبة التي تناسب الزوار من جميع الأعمار.