أشرف زكي: الإخراج متعتي وحبي وشغلي وعشقي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - عبّر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته بمشاركته في إخراج مسرحية فرصة سعيدة، التي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، وتمنى أن ينال العرض إعجاب محبيه ومتابعيه.

وقال أشرف زكي خلال لقائه ببرنامج، the insider بالعربي، إنه يقدم خلال العرض المسرحي الذي يحمل عنوان فرصة سعيدة، المولد الشعبي والطقوس التنورة والأراجوز، معلقًا: الإخراج متعتي وحبي وشغلي وعشقي، أنا بجد نفسي في الإخراج.

كما انطلق أشرف زكي، للحديث عن أعماله التي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، قائلًا: مشارك في مسلسل الأصلي بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، وتأليف أمين جمال، ومن المقرر أن يتم عرضه أول يناير المقبل إن شاء الله، وأتمنى يعجب الجمهور.

وتضم مسرحية فرصة سعيدة نخبة كبيرة من الفنانين أبرزهم، غادة عادل، شريف سلامة، محمد عبد الرحمن، محمد شاهين، محمد رضوان، كريم سامي مغاوري، وهي من إخراج أشرف زكي.