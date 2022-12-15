انفصال غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا بعد عامين من الزواج

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 08:25 صباحاً - أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق، خلال تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، انفصالها عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، مؤكدة أن الأمر تم بشكلٍ هادئ وراقي، بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي.
ورفضت غادة الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى انفصالها عن زوجها.
يأتي خبر الطلاق بعد تأكيد غادة خلال لقائها مع برنامج "What Women Want"، خروجها من السباق الرمضاني 2023.
وقالت غادة إنها لن تشارك في السباق الرمضاني المقبل 2023، مشيرةً إلى أن لديها حسابات كثيرة، أولها سينمائي وثانيها شخصي، ومؤكدة أن خطة السباق الرمضاني 2024 ستختلف تماماً.