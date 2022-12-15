انفصال غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا بعد عامين من الزواج

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 08:25 صباحاً - أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق، خلال تصريحات لبرنامج "‏ET‏ بالعربي"، انفصالها عن زوجها مدير التصوير ‏هيثم زنيتا، مؤكدة أن الأمر تم بشكلٍ هادئ وراقي، بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي.‏

ورفضت غادة الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى انفصالها عن زوجها.‏

يأتي خبر الطلاق بعد تأكيد غادة خلال لقائها مع برنامج "‏What Women Want‏"، خروجها من السباق ‏الرمضاني 2023.‏

وقالت غادة إنها لن تشارك في السباق الرمضاني المقبل 2023، مشيرةً إلى أن لديها حسابات كثيرة، أولها ‏سينمائي وثانيها شخصي، ومؤكدة أن خطة السباق الرمضاني 2024 ستختلف تماماً.‏