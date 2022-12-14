نسرين طافش تتألق ببجامة النوم .. اتفرج من كان معها وماذا يفعلان

اتفرج- انت الان تتابع خبر نسرين طافش تتألق ببجامة النوم .. شاهد من كان معها وماذا يفعلان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، فيديو جديد عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها في غرفة المعيشة داخل منزلها، مرتدية بيجامة نوم من اللون الأخضر الجنزاي وتقوم بوضع القط الخاصة بها على ساقيها ومداعبته، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة.

وتردد الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية التي تشير إلي انفصال الفنانة السورية عن زوجها طبيب أسنان مصري شريف شرقاوي ويعمل كمدرب لرياضية اليوجا شريف شرقاوي.