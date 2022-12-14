اتفرج- انت الان تتابع خبر ببدلة شورت قصيرة .. اتفرج مي عمر تثير جنون الرجالة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة مي عمر بمشاركة مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي عمر خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها في العاصمة الفرنسية باريس وهي ترتدي بدلة شورت من اللون الأخضر القصيرة للغاية مع وضع قبعة على شعرها وهاف بوت من اللون الأسود بطريقة أثارت إعجاب جمهورها من الناحية الجمالية فقط اعتمدت علي الكثير من المكياج واستخدام احمر الشفاة.

ونالت الفنانة على الكثير من التعليقات مثل وين عساف الغريب عنك يا وليه- الجميلة.