اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج زوجة الشيف بوراك فنانة عربية معروفة ستصدمك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الكثير من الأقاويل التي انتشرت حول زواج الشيف التركي الشهير بوراك، من فنانة عربية معروفة، بعد ان ظهرا بمقطع فيديو، اتسم بالحميمية والحب، فمن هي هذه الفنانة؟

كانت مواقع التواصل قد ضجت في وقت سابق بمقطع فيديو، نشرته الفنانة الجزائرية منال حدلي، عبر حسابها الرسمي، برفقة الشيف بوراك أثناء زيارتها لأحد مطاعمه في تركيا، وظهر بوراك وهو يقدم لها باقةً من الورد تعبيرًا عن ترحيبه بقدومها.

وبدوره، أكد الشيف بوراك كل الأقاويل التي تم تداولها حول علاقته مع منال حدلي، اذ صرح أنه مولع بحبها، وأنه قد طلب يدها للزواج، وسيكون الزواج قريبا جدا، لكن إلى الآن لا يوجد شيء رسمي.

منال حدلي، شابة جزائرية، حاصلة على شهادة الماجستير في فرع الترجمة، تعود شهرتها إلى ظهورها في برنامج "Arab Idol” رغم خروجها قبل العروض المباشرة، ومن ثم أطلقت أولى أغنياتها عام 2018 بعنوان "تحملت معاك".

ثم قدمت حدلي، أغنية "ma vie en rose” ولاقت أغانيها شهرة واسعة بين الجمهور، وتخطت اغنيتها الأخيرة، حاجز المليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد شهرتها الواسعة، شاركت منال في عدد من المهرجات والمحافل الدولية، لتلتقي بعد ذلك بالشيف بوراك الذي وقع في حبها وطلب يدها للزواج.