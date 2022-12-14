اتفرج- انت الان تتابع خبر صدمة للجمهور: اعتزال شيرين ويسرى وليلى علوي للفن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد تراجع الأخبار التي تتعلق بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عقب خروجها من المستشفى، وانتهاء أزمتها مع طليقها الفنان حسام حبيب، وعقد قرانهما مجددا، عاد اسم الفنانة ليتصدر حديث المواقع من جديد، بسبب توقع صادم من خبير علم الفلك والأبراج، الدكتور أحمد شاهين.

اذ ذكر أحمد شاهين عدة توقعات ستحدث عام 2023، تحمل معها المفاجآت لمجموعة من نجوم الفن في مصر، مؤكدا ان بعضهم سيتألق ويتوهج، والبعض الآخر سينهي مشواره الفني.

ومن بين النجوم الذين سيعتزلون وينهون مشوارهم الفني في 2023، بحسب خبير الفلك: يسرا، ليلى علوي، وشيرين عبدالوهاب.

أما فيما يخص النجوم الذين سيتألقون العام القادم، قال شاهين، ان الفنان محمد رمضان سيعود بقوة، عبر تقديم أدوار مميزة، كما ان الفنان احمد حلمي، سيظهر بقوة ويقدم أعمالا مميزة، بالإضافة إلى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي ستتألق بقوة خلال عام 2023.

واشار خبير الفلك، إلى عودة عمرو دياب ودينا الشربيني بحلول 2023، بعد انفصالهما لفترة طويلة.

تفاعل الجمهور مع توقعات خبير الفلك احمد شاهين، وعبر كثيرون عن حزنهم بإعتزال فنانات كبار، متمنين الا تصدق توقعاته في هذه الشأن، وخاصة ان يسرا وشيرين وليلى علوي، من أبرز وأشهر نجمات مصر.