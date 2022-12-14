اتفرج- انت الان تتابع خبر الصدفة تجمع بين درة وأحمد جمال في مطار القاهرة (صورة) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص الفنان أحمد جمال، على مشاركة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل الصدفة التي جمعته بالفنانة التونسية درة، في مطار القاهرة.حيث نشر “جمال” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة له برفقة الفنانة درة، وأرفق معها التعليق التالي: “احلى صدفة مع الجميلة درة من مطار القاهرة.. نهاركم حلو”.

وقد أبدى المتابعون إعجابهم بالصورة، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (ايه الجمال ده)، (الأناقة والبساطة اللي عندها تعجبني)، (كيوت دره احبها)، (شو حلوة و بسيطة تروحوا و ترجعوا بالسلامة)، (منورين فى الصورة يااحمد جمال وتروح وترجع باالف سلامة يارب ونهارك سعيد).

أحدث أعمال درة

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة درة، كان مسلسل “المتهمة” وهو بطولتها مع عادل كرم، دياب، مها نصار، أسامة عباس، محمد عبد العظيم، علي الطيب، ريم عبد الحليم، محمود غريب، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر نادي.