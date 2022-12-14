اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ويجز يطرح أغنية “عز العرب” لـ”كأس العالم 2022″ والجمهور : جاي تغني بعد ما الفرح خلص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شارك مطرب الراب المصري المشهور ويجز صورة جديدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصورة انستجرام.وظهر ويجز في البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة التي طرحها خلال الساعات القليلة الماضية على الكثير من المنصات الإلكترونية المشهورة والمعروفة معلقاً عليهاً : عز العرب التراك الرسمي لمونديال كأس العالم 2022، استنوا الفيديو الرسمي قريبا”

وعلق الكثير من الجمهور على الصورة مثل كأس العالم عندي – هل أسطيع أن أجدهها على تطبيق spotify- ورفرف يا علمي – انت جاي تغني بعد ما الفرح خلص حرفيا.