اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ميرهان حسين تستفز الشباب وشغالة بوس في هذا الشئ بالمقطع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وقامت ميرهان حسين خلال في أحدت المحال التجارية المتخصصة في الكريسماس وزينة الاحتفال بالعام الجديد، مرتدية هاي كول من اللون الأبيض الضيق وبنطلون جينز أزرق مقطوع من منطقة الركبه وتقوم بتقبيل أحد الدمي هناك، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ربط شعرها.

يذكر أن الفنانة المصرية يشارك حالياً في مسلسل الونش الذي يعرض على قناة الحياة.