اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. بسمة بوسيل تفوز على لورديانا بوصلة رقص جريئة والبركة في تامر حسني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني بمشاركة جمهورها فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت بسمة بوسيل خلال حفل زوجها ضمن فعاليات كأس العالم بقطر رفقة ابنتها الكبيرة تاليا وهي ترتدي هاي كول من اللون الحكلي وبنطلون جينز أزرق وتقوم بالرقص مع بنتها على الأغاني التي يقوم بغنائها تامر حسني بطريقة أثارت إعجاب جمهورها من الناحية الجمالية فقط اعتمدت علي الكثير من المكياج واستخدام احمر الشفاة.

يذكر أن الفنان المصري قم حفلاً مساء أمس الثلاثاء ضمن الفعاليات التي تقميها دولة قطر بمناسبة بطولة كأس العالم 2022.