اتفرج- انت الان تتابع خبر هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي .. اتفرج بالصور الصاروح التونسي الذي أشعل السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خطفت هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب الأضواء في الأيام الماضية، مما جعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا يسعون إلي معرفة الكثير من المعلومات عنها وكيف التقت بنجم منتخب أسود الأطلس، الذي يشارك حالياً في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.وفي هذا السياق كتبت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تقريراً في عددها اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022، والتي قامت بالكشف فيه عن الكثير من التفاصيل حول هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي والتي سوف نكشف عنها في النقاط التالية.

هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي:

1- واحدة من أجمل ممثلات العالم.

2- من أصول تونسية وليبية ولدت أيضا في مدريد.

3- التقت بنجم منتخب المغرب في عام 2018 بألمانيا عندما كان يلعب لفريق بوروسيا دورتموند وتزوجا في عام 2022.

4- لديه طفلين الأول يسمي أمين وقامت بولدته في نفس العام التي تزوجت فيها والأخر أنجبته العام الحالي.

6- تبلغ من العمر 36 عام.

7- تعيش حاليا في باريس رفقة زوجها حيث أنه يلعب لفريق باريس سان جيرمان