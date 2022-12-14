اتفرج- انت الان تتابع خبر عاجل.. تعليق إبراهيم عيسى عن فيلم مولانا: لا يشير إلى أي داعية إسلامي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى بالإعلان عن التحضيرات الخاصة بفيلم مولانا وهو بطولة الفنان عمرو سعد، وأثار ضجة كبيرة منذ بدء الإعلان عنه، ومن المقرر أن يتم عرضه فيي إجازة نصف العام.

حوار إبراهيم عيسى مع إيمان الحصري