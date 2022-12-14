عاجل.. تعليق إبراهيم عيسى عن فيلم مولانا: لا يشير إلى أي داعية إسلامي

رياض - احمد صلاح - قام الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى بالإعلان عن التحضيرات الخاصة بفيلم مولانا وهو بطولة الفنان عمرو سعد، وأثار ضجة كبيرة منذ بدء الإعلان عنه، ومن المقرر أن يتم عرضه فيي إجازة نصف العام.
حوار إبراهيم عيسى مع إيمان الحصري
إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل عن فيلم مولانا
وقال إبراهيم عيسى عن فيلم مولانا “سنة 2000 اشتغلت في إعداد برنامج ديني للإعلامي العظيم الراحل محمود سلطان كان يعرض بعد صلاة الجمعة، وبعدها قدمت برنامج الله أعلم على شاشة دريم و280 ساعة تليفزيونية من البرامج الدينية، وقابلت العديد من المشايخ والدعاة الذين قدمت بعضهم لأول مرة، وحاتم الشناوي مزيج من عدة دعاة كلهم شخصيات حقيقية ملء السمع والبصر”.
سبب عدم عرض فيلم مولانا في الدول العربية
وتابع عيسى وكشف عن السبب الأساسي وراء عدم عرض الفيلم في الدول العربية، قائلاً “فيلم مولانا واجه دعوى قضائية بوقف عرضه، وجميع الدول العربية لم تعرضه رغم وجوده على كل المنصات الرقمية مولانا واجه دعوى قضائية بوقف عرضه، وجميع الدول العربية لم تعرضه رغم وجوده على كل المنصات الرقمية، إن فيلم مولانا هو أول عمل أدبي يدخل في عالم الإعلام الديني، متابعا: الإعلام الديني أو الداعية التليفزيوني فكرة جديدة، وأزعم أن مولانا أول رواية أو عمل أدبي يقترب من هذا العالم، خصوصا وأنا ابن هذا العالم الإعلامي، ولدي خبرة يومية مباشرة مع هذا النوع من الدعاة”.