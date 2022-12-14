اتفرج- انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تتألق في حضن زوجها بالأسود الجلد .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة، عبر خاصية الأستوري عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت دينا سمير غانم رفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان وكريم محمود عبد العزيز وزوجته، مرتدية فستان من اللون الأسود الجلد القصير مع ارتدءا هاف بوت وهي في حضن زوجها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه.

وعلقت على الصورة قائلة “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي واتمني ان تظلي رفيقتي التي تجعلني أشعر بأنني في بيتي، بحبك”