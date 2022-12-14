تكريم الدكتور ماجد سرور في أمريكا على مسرح Saban Theater Beverly Hills

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 02:29 مساءً - عبر الموسيقار، الدكتور ماجد سرور، عن فخره بتكريمه في حفله الأخير من أوركسترا ليالي زمان في الولايات المتحدة الأمريكية، بمدينة لوس أنجلوس، علي مسرح Saban Theater Beverly Hills، وهو الحفل الذي أقيم بمصاحبة المطربة إيمان عبدالغني، وحظى الحفل بإقبال عدد كبير من الجمهور، وذلك بحضور لمياء مخيمر سفيرة مصر السابقة بكاليفورنيا، سفير العراق سلوان الرضوان، سفير دولة قطر منصور عبدالله السليطين، المايسترو عادل إسكندر.

وأضاف الدكتور ماجد سرور: "التحضير للحفل استغرق وقت طويل، للاستقرار على البرنامج الذي لاقى تفاعلا كبيرًا، قدمت خلاله مقطوعتين على آلة القانون هما نسم علينا الهوى لفيروز بتوزيع جديد، إضافة لأغنية الهوى هوايا للعندليب عبدالحليم حافظ، وأنا من عشاقه بدون شك وهو أكثر مطرب عزفت له مقطوعات طوال مشواري".

أما عن رأيه في الموسيقى حاليًا قال: "الموسيقى هي العنصر الأهم والأبرز في كل مناحي الفنون حاليًا، نمتلك أفضل عازفين ومؤلفين وملحنين في الوطن العربي، مصر هي الموسيقى في الوطن العربي، نعاني من بعض القصور في الكلمات خاصة بأغاني المهرجانات التي انتشرت مؤخرًا، وبعض الألحان فيها استسهال، مصر تظل مقصد لكل نجوم الوطن العربي الباحثين عن تقديم أغنية محترمة.

وتابع: كرست جزء كبير من وقتي لتدريس القانون كوني دكتور بالمعهد العالي للموسيقى العربية، بأكاديمية الفنون، وأدرس لطلبة القانون في عدة معاهد وكليات، واستمتع جدا بذلك"، كما ذكر أنه يستعد الفترة المقبلة لتقديم مقطوعات تتناسب مع طبيعة آلة القانون، بشكل التخت مع الكونترباص والتشيلو، والكمانجا والرق إنتاج ريتشارد الحاج.