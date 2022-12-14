ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جريء.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 02:29 مساءً - لفتت الفنانة رانيا يوسف الأنظار بفساتينها وإطلالاتها الجريئة، وأثارت الجدل هذه المرة بصورة لابنتها نانسي التي لم تتجاوز عمرها 19 عامًا.

وشاركت رانيا يوسف صورة جديدة لابنتها، عبر "إنستجرام" من خلال خاصية ستوري وظهرت نانسي بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستاناً ابيض قصيراً مفتوحاً من الصدر وعلقت رانيا يوسف، "فخورة بنانوستي".

وكانت نانسي مختار قد تحدثت في لقاء صحفي عن علاقتها بوالدتها أنها في كثير من الأحيان تدير حساب والدتها على "إنستجرام" وتختار صوراً تنشرها لها دون علمها وقالت في حوار لبرنامج ET بالعربي، إن علاقتها بوالدتها ليست علاقة أم وابنتها لكن صديقتين.

وسبق أن كشفت رانيا يوسف طريقة تعاملها مع ابنتيها وقالت خلال مقابلة مع الإعلامية إنجي أنور، لبرنامج "مصر جديدة"، على قناة ETC، إنها شخصية ليبرالية في تعاملها مع بناتها، ولا تملك سوى تربيتهم وتعليمهم من دون مصادرة حريتهم الشخصية.

وأضافت: بقول لبناتي من حقكم تلبسوا اللي تحبوه سواء فستان دون بطانة أو غيره ومحدش له عندكوا حاجة من الناس، ومن حقها ارتداء فستان من غير بطانة".

وتابعت الفنانة: بنتي استأذنت في ارتداء الفستان من غير بطانة وقولت لها موافقة لأن ده حقك، ولا أستطيع منعك".

وأكدت رانيا يوسف، من حق بناتي لو هيمثلوا يعملوا أي أدوار يحبوها، ولا أملك إلا تربيتهم وليس التحكم فيهم، لأننا نعيش في الهواتف الذكية التي يوجد بها كل شيء متاح ومباح.