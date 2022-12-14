اليوم.. انطلاق عرض فيلم Avatar: The Way of Water في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - يستعد عشاق أفلام الإثارة والخيال عرض فيلم AVATAR: THE WAY OF WATER، والذي سيتم عرضه بجميع دور العرض المصرية اليوم 14 ديسمبر.

وتصدر الفيلم مؤشرات البحث على جوجل بعد إقامة العرض الخاص للفيلم بمصر أمس الثلاثاء.

وحضر العرض الخاص أمس كلا من المخرج محمد دياب، والمخرج عمرو سلامة، والفنانون محمود عبد المغني، بشرى، لقاء الخميسي، وأحمد مجدي والدكتور محسن أحمد، العرض الخاص لفيلم Avatar: The Way of Water، على أن يبدأ العرض اليوم الأربعاء، ومن المقرر طرحه بدور العرض حول العالم بداية من يوم 16 ديسمبر الجاري.

فيلم Avatar.. The Way of Water يدور حول جيك سولي الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم وكان قد مر12 عاما على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).