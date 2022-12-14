غدًا.. محيي إسماعيل ضيف أسما إبراهيم في ”حبر سري”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - يحل محيي إسماعيل ضيفًا على المذيعة أسما إبراهيم في برنامجها حبر سري والذي تحاول فيه اختراق أسرار النجوم، برنامج حبر سري تقدمة الإعلامية أسما إبراهيم ويعرض على شاشة القاهرة والناس كل خميس وجمعة.

وأكد الفنان محيى إسماعيل على أنه لا يوجد أحد منافس له، وذلك خلال لقائه من كواليس حلقته ببرنامج حبر سري مع أسما إبراهيم على شاشة تلفزيون قناة القاهرة والناس.

حيث قال محيى إسماعيل: "أنا صاروخ انطلق، إذا وقف احترق، وإذا كان لا بد من لقب نمبر وان فلا أحد قبلي أو بعدي نمبر وان، ولا يوجد من ينافسني ولن يوجد".

وتابع: "عمري ما بحب أعمل مشاكل، لكن اللي عايز يعمل مشاكل معايا أنا موافق، أرفض بطولات كثيرة، وأنا حاليا بطل فيلم مهم هو الكومندا".

يأتي الموسم الثالث لبرنامج " حبر سري " بعد النجاح الكبير الذى حققه بالموسم الأول والثاني، وأعلنت الإعلامية أسما إبراهيم أن هذا الجزء سيكون فيه الكثير من المفاجآت المختلفة عن المواسم السابقة.