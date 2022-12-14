28 ديسمبر.. عرض فيلم ”نبيل الجميل أخصائي تجميل” بطولة هنيدي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - انتهي الفنان محمد هنيدي من تصوير فيلمه الجديد «نبيل الجميل أخصائي تجميل» منذ فترة، و يشاركه في بطولته الفنانة نور اللبنانية، وقد قرر صناع الفيلم عرضه بالسينمات يوم 28 ديسمبر الجاري، ضمن موسم أفلام راس السنة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد "هنيدي" دور طبيب التجميل نبيل الجميل، ويناقش خلاله أخطاء أطباء التجميل، فيما تظهر الفنانة رحمة احمد بدور شقيقة "هنيدي"، وتعمل ممرضة وهي خطيبة محمد سلام، اما الفنانة نور فتقدم شخصية طبيبة تجميل وصديقة محمد هنيدي خلال الفيلم.

الفيلم من بطولة محمد هنيدي، والنجمة نور اللبنانية، وحجاج عبد العظيم، وضياء المرغني، ومحمد الصاوي، ومحمد سلام، والنجمة رحمة أحمد، والفنان محمد ثروت، والنجم محمود حافظ، وآخرين من الفنانين ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.