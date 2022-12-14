حسن فتحي: معمار فن الباليه فعالية ثقافية وفنية بالمتحف القومي للحضارة المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - نظّم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فعالية ثقافية وفنية تحت عنوان ” حسن فتحي: معمار فن البالية“، وذلك بالتعاون مع السفارة الإسبانية بالقاهرة.

تضمنت الاحتفالية بعض العروض الاستعراضية لفرقة داني بانولو الأسبانية، في رحلة حول الإنجازات الثرية للمهندس المعماري المصري القدير حسن فتحي.

واستهل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، الاحتفالية بكلمة رحب خلالها بالحضور من الشخصيات العامة والسفراء والفنانين والمهتمين بالثقافة، مؤكدًا على أهمية تلك الفعاليات الثقافية والأنشطة والأمسيات التي تعكس مكانة وقيمة مصر الحضارية، كما إنها تسلط الضوء على الشخصيات المؤثرة في الحياة الثقافية والتراثية المصرية .

ومن جانبه أعرب السفير الأسباني ألباروا ايرانثو، عن تقديره للتعاون المثمر مع إدارة هيئة المتحف.

وقد شارك فى الاستعراض مجموعة من الفنانين المصريين والأسبان الممارسين لفن الرقص التقليدي أو الحضرى؛ من بينهم الفنانة المصرية إيمي سلطان راقصة الباليه، والتي قدمت فن الرقص المصري التقليدي، والفنان الراقص محمد السيد، والمخرج الفني داني بانيللو ( Dani pannullo ).

كما شاركت الباحثة المصرية شهيرة محرز بخبرتها في مجال الأزياء ومعرفتها المتميزة بالفنون الإسلامية والتقليدية في مصر، بالإضافة إلى العديد من الجهات منها مؤسسة البيت العربى بمدريد، وصندوق الاغاخان للثقافة، والمعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد، ومعرض سابرينا أمراني الفني بمدريد.