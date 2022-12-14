وزير السياحة والآثار يلتقي سعادة مدير عام العلاقات الدولية في وزارة السياحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - على هامش الدورة الـ (25) لاجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمدينة القاهرة، التقى السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار مع سعادة مدير عام العلاقات الدولية في وزارة السياحة السعودية المهندس سلطان بن محمد المسلّم، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال السياحي، من خلال تفعيل عدد من المبادرات السياحية من بينها مبادرة التعليم والتدريب السياحي، وتنمية وتطوير الأنشطة السياحية وبرامج التسويق المشترك.

وقد حضر اللقاء من الجانب السعودي أيضاً سعادة نائب رئيس الهيئة السعودية للبحر الأحمر للتحول الرقمي السيد خالد بن فهد الثنيان، وسعادة مستشار العلاقات الدولية السيد عبد العزيز بن صالح الغريّب، وسعادة مستشار رئيس هيئة البحر الأحمر السيد أيمن إبراهيم الإبراهيم، بينما مثّل وزارة السياحة والآثار المصرية نائب الوزير لشئون السياحة السيدة غادة شلبي، ومساعد الوزير للشئون الفنية الأستاذة يمنى البحار.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارتين لتفعيل الشراكات الثنائية وتعزير التعاون الإقليمي في ملفات مختلفة ستسهم في تنمية القطاع السياحي بالبلدين.